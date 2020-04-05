Кейптаун, , 11:24 — REGNUM За первую неделю карантина, введенного в ЮАР в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, было арестовано более 17 000 человек, игнорировавших введенные ограничения. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в стране было отмечено сопротивление строгим правилам, которые включают запрет на продажу алкоголя и бег трусцой на улице.

В четверг, 2 апреля, министр полиции ЮАР Беки Селе заявил, что в течение недели власти получили более 87 000 жалоб на насилие по гендерному признаку.

Южноафриканские чиновники предупреждают, что, если люди не останутся дома, число случаев заражения может резко возрасти в течение следующих нескольких недель.

В настоящее время в ЮАР зарегистрировано около 1500 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, отмечают репортеры.