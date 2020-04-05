Октябрьский, Башкирия, , 11:06 — REGNUM Восемь новых автомобилей эвакуировали во время пожара в автосалоне в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, минувшей ночью спасатели получили сообщение о пожаре в автосервисе и автосалоне по ул. Северной в г. Октябрьский.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит здание размером 100×20 метров. Спасатели эвакуировали восемь новых автомобилей и потушили пожар.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал.

Отмечается, что огонь частично повредил крышу здания, перекрытия между первым и вторым этажами и два легковых автомобиля.

В настоящее время спасатели устанавливают причины пожара.

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