Уфа, , 10:47 — REGNUM Последствия перелива талыми водами дороги устранили спасатели в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, перелив произошел в трех километрах от села Якшимбетово Куюргазинского района.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что из-за скопления снега и льда уровень талых вод поднялся с поля, в результате произошел перелив через грунтовую дорогу высотой 5 см.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам не было. Последствия перелива устранили спецтехникой.

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