Киев, , 10:40 — REGNUM Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в кабельном колодце на Крещатике, заявил мэр Киева Виталий Кличко 5 апреля на своём Telegram-канале.

По словам чиновника, от электричества частично отключены объекты на улицах Крещатик, Десятинная, Трёхсвятительская, Владимирская, в переулке Музейном.

Кличко отметил, что загоревшиеся кабели находились под напряжением 380 В. Тушение пожара продолжается, устанавливаются его причины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты опубликовали видео, как на Крещатике из-под земли валят клубы дыма.

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