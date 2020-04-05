Москва, 5 апреля 2020, 10:29 — REGNUM В Новой Москве при строительстве новой больницы произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в поселении Воронское, где возводится новая инфекционная клиника для борьбы с коронавирусом. На площадке загорелись четыре палатки.
«Один из строителей погиб», — пишет телеграм-канал.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что корпуса инфекционного центра в Новой Москве будут сданы в эксплуатацию в течение 5−7 дней.
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