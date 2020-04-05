Киев, , 09:54 — REGNUM В подземном переходе на центральной улице Киева Крещатике начался пожар, сообщил 5 апреля ресурс dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, возгорание произошло в коллекторе, в котором проложены кабели. Клубы дыма вырываются прямо из-под земли.

На место стянуты значительные силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чернобыльской зоне отчуждения начался сильный лесной пожар, который тушат при помощи авиации.

Читайте также: На Украине в чернобыльской зоне вспыхнул лесной пожар