Соледар, ДНР, , 09:48 — REGNUM За сутки украинские формирования 22 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 189 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 5 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 15 снарядов калибра 122 мм, пять мин калибра 120мм, 35 мин калибра 82 мм. Украинские силовики также использовали вооружение БМП, гранатомёты АГС и РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Жабичево, Спартак, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты имени Абакумова), Сигнальное, Александровка, Ясное, Петровское, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждены два дома в посёлках Александровка и Сигнальное, обесточен посёлок Гольмовский, повреждено здание администрации посёлка.

Обстрелу также подверглась территория Васильевской насосной станции. Жертв среди мирных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 138 единиц боеприпасов, повредив один жилой дом и газопровод на окраине Донецка.

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