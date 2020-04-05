Орехово-Зуево, Московская область, , 09:36 — REGNUM В результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево пострадали десять человек, об этом 5 апреля ТАСС сообщили в медицинских службах региона.

«В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы», — сообщили в медслужбах.

Отмечается, что еще шестерым пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи. В результате погибли три человека — две женщины и один мужчина.

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