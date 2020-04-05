Москва, , 09:23 — REGNUM Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) заражён коронавирусом. Об этом он лично 5 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня подтвердился коронавирус. Говорили, если и будет положительный ответ, то в течение 72 часов. Они истекли в среду. В итоге сообщили на седьмые сутки. Такая медицина. Теперь на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли», — сказал парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирусом может быть заражён также председатель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов. Об этом сообщила депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ).