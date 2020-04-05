Биробиджан, , 09:18 — REGNUM Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у девушки, проживающей в одной из квартир, предварительный тест подтвердил коронавирус. Об этом информирует областное правительство.

«В одной из квартир этого подъезда проживает девушка с симптомами коронавируса. Результат её теста оказался условно положительным», — сообщает исполнительный орган области.

В сообщении говорится, что все жильцы подъезда обязаны находиться в своих квартирах.

По данным властей области, девушка приехала домой, побывав в Москве и Санкт-Петербурге. В данный момент она помещена в инфекционную больницу. Результаты теста на коронавирус отправлены для проверки в Новосибирскую лабораторию «Вектор».

Как передавало 1 апреля ИА REGNUM, в ЕАО зафиксированы три первых случая инфицирования коронавирусом.

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