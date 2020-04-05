Уфа, , 09:14 — REGNUM Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил трех пешеходов в Башкирии и скрылся с места происшествия. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 4 апреля в Чекмагушевском районе на ул. Пушкина с. Чекмагуш.

Автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял неустановленный водитель, сбил трех пешеходов, которые находились на обочине дороги.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия. 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга были доставлены в больницу. По предварительной информации, они гостили у друзей, и хозяйка дома вышла провожать их. В это время и произошла авария.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.

Сообщается, что при задержании мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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