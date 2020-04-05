Найроби, , 09:00 — REGNUM Шестилетний мальчик, у которого ранее были проблемы со здоровьем, скончался в Кении от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Таким образом, число людей, скончавшихся в стране после заражения коронавирусом, достигло пяти. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, у скончавшегося мальчика была хроническая анемия.

В настоящее время администрация Национальной больницы имени Кеньятты изолировала пациентов и работников, которые находились в отделении интенсивной терапии после смерти ребенка.

Патрик Амот, генеральный директор департамента здравоохранения Кении, сообщил, что палата, где находился мальчик, будет продезинфицирована.

25−30% случаев передачи коронавируса в Кении в настоящее время являются случаями локальной передачи, сообщают представители органов здравоохранения Кении.

Напомним, что к настоящему моменту в Кении выявили 122 случая заражения коронавирусом.