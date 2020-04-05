Найроби, 5 апреля 2020, 09:00 — REGNUM Шестилетний мальчик, у которого ранее были проблемы со здоровьем, скончался в Кении от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Таким образом, число людей, скончавшихся в стране после заражения коронавирусом, достигло пяти. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
По информации журналистов издания, у скончавшегося мальчика была хроническая анемия.
В настоящее время администрация Национальной больницы имени Кеньятты изолировала пациентов и работников, которые находились в отделении интенсивной терапии после смерти ребенка.
Патрик Амот, генеральный директор департамента здравоохранения Кении, сообщил, что палата, где находился мальчик, будет продезинфицирована.
25−30% случаев передачи коронавируса в Кении в настоящее время являются случаями локальной передачи, сообщают представители органов здравоохранения Кении.
Напомним, что к настоящему моменту в Кении выявили 122 случая заражения коронавирусом.