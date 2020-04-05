Уфа, , 08:51 — REGNUM Подозрительный предмет обследовали взрывотехники ОМОН в Уфе. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Пархоменко обнаружен подозрительный предмет.

По тревоге были подняты специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Специалисты установили, что данный предмет является корпусом от малогабаритного огнемета и не представляет опасности. Сообщается, что предмет был передан сотрудникам полиции для проведения следственных действий.

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