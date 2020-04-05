Уфа, , 08:44 — REGNUM 19 жилых домов из-за аварии перевели на резервную линию электроэнергии в Уфе. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария на электросетях произошла в ночь с 4 на 5 апреля. 19 жилых домов в Кировском и Советском районах остались без электроснабжения.

На место аварии срочно выехали аварийные бригады.

В настоящий момент во всех домах электроэнергию восстановили по резервной линии. По предварительной информации, отключение произошло из-за повреждения кабеля высокого напряжения.

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