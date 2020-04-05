Уфа, , 08:30 — REGNUM

Баня горела в частном секторе Уфы. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в бревенчатом строении произошел поздно вечером в микрорайоне «Молодежный» на улице Районная.

Пожар удалось ликвидировать в течение 16 минут после поступления сообщения о нем.

Сообщается, что пострадавших и погибших нет. Огнеборцы не допустили распространение огня на другие постройки.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности печи и дымохода.

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