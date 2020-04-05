Уфа, 5 апреля 2020, 08:30 — REGNUM
По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в бревенчатом строении произошел поздно вечером в микрорайоне «Молодежный» на улице Районная.
Пожар удалось ликвидировать в течение 16 минут после поступления сообщения о нем.
Сообщается, что пострадавших и погибших нет. Огнеборцы не допустили распространение огня на другие постройки.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности печи и дымохода.
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