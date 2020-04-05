Париж, , 08:27 — REGNUM Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила, что возьмет на себя расследование убийства прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке страны, передает BFM TV.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование, в частности, в отношении «убийств в связи с террористическим предприятием».

По данным прокуратуры, в доме подозреваемого были обнаружены «рукописные документы с религиозным подтекстом, в которых автор строк жалуется, в частности, на жизнь в стране неверующих».

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о начале расследования под эгидой местного прокурора «в постоянном контакте с национальной прокуратурой по борьбе с терроризмом», которое должно выяснить стоит ли называть это нападение террористической атакой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «весь свет будет пролит на этот отвратительный акт».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назвал «отвратительным» убийство прохожих во Франции