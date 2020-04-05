Талица, Свердловская область, , 08:17 — REGNUM В свердловском селе Елань при пожаре в жилом доме погибли две девочки и мальчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Девочкам было два года и пять лет, а мальчику — восемь лет. Также пожарные спасли из огня двух мальчиков: десяти месяцев и восьми лет. У них термические ожоги и отравление угарным газом. В тяжёлом состоянии их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Дома также находились мать детей и её сожитель, но они не пострадали.

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