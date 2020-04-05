Сонним, , 08:16 — REGNUM В Северной Корее 3 апреля зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,2 балла произошло в 19:44 по местному времени в 8 км к востоку-северо-востоку от города Сонним, расположенном на реке Тэдонган в провинции Хванхэ-Пукто.

«Данное землетрясение имеет естественно происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Напомним, что прошлое землетрясение в Северной Корее произошло 29 января в 41 км к северо—западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто.