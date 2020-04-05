Донецк, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Силовики Украины заявляют о 14 обстрелах своих позиций на занятых территориях Донбасса за прошедшие сутки. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины, написал на своей странице Facebook.
Сообщается, что ополченцы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки «14 раз обстреляли позиции Объединенных сил».
Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, за сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ 14 раз нарушили перемирие – ДНР СЦКК