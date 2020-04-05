Талица, Свердловская область, , 07:56 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном доме села Елань в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч.3. ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«По предварительной информации, дети находились дома с матерью и ее сожителем, которые в пожаре не пострадали», — говорится в сообщении СКР.

Читайте также: На Урале потушили пожар, унесший жизни троих детей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар в частном доме произошел в селе Елань Свердловской области. Огнем была объята площадь в 120 кв. метров. При тушении возгорания пожарным удалось спасти двоих детей, их госпитализировали. На месте происшествия были обнаружены тела троих детей — двух девочек и одного мальчика.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: в гибели детей на пожарах виновны родители