Нур-Султан, , 07:50 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 551. Об этом информирует оперативный штаб страны.

«На 09:15 5 апреля в Казахстане зарегистрировано ещё 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в штабе.

Уточняется, что 17 новых заражений обнаружено в Жамбылской области, ещё два случая — в Туркестанской области и один случай зафиксировали — в Восточно-Казахстанской области.

При этом отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Нур-Султане (219) и Алма-Ате (110).

Сообщается о пятерых погибших в результате последствий заражения вирусом.

Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, в Казахстане сообщали о 500 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии, из них 4 — летальных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане от COVID-19 скончались четыре человека