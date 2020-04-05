Богота, , 07:45 — REGNUM Одиннадцать человек погибли и четверо ранены в результате взрыва на угольной шахте в городе Кукунуба в центральной части Колумбии, сообщает 4 апреля El Comercio.

По словам начальника пожарной части Альваро Фарфана, взрыв произошел в работающей на законных основаниях шахте. Причины его устанавливаются.

В настоящее время на поверхность подняты тела 11 погибших. Кроме того, из шахты извлечены четверо раненых.

Несмотря на то, что большая часть жителей Колумбии находятся на карантине в связи с коронавирусом, угледобывающие производства не остановлены.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, аналогичный случай произошел на угольной шахте в Сан-Каэтано на северо-востоке Колумбии.