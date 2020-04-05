Москва, , 07:34 — REGNUM Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом, сейчас он самоизолировался в своем рабочем кабинете, передаёт РЕН-ТВ.

Отмечается, что подозрение на заражение возникло у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его заместителя по медицинской части Георгия Введенского. Сейчас всех сотрудников медицинской службы проверяют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заражение коронавирусом подтвердилось у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где принимают больных COVID-19.

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По последним данным, в России подтверждён 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились.