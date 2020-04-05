Рязань, , 06:57 — REGNUM За ходом расследования дела об убийстве пятерых человек при стрельбе в посёлке Елатьма будет лично следить губернатор Николай Любимов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы области Денис Арапов, передает ТАСС.

«Губернатору доложили о трагедии в Елатьме. Николай Любимов следит за расследованием», — сказал пресс-секретарь.

Также он добавил, что Любимов распорядился утром организовать оперативное совещание для обсуждения вопроса помощи семьям убитых и жильцам дома, где произошла трагедия.

Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц» по факту убийства пятерых человек в поселке Елатьма.

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