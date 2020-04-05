Лион, Франция, , 06:31 — REGNUM Мужчина напал с ножом на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что мужчина с ножом атаковал посетителей магазина и прохожих в одном из районов города. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Полицейские задержали подозреваемого через 15 минут недалеко от места преступления. По их словам, мужчина в момент задержания стоял на коленях и говорил молитву на арабском языке. По предварительным данным, задержанный является беженцем из Судана.

Сотрудники полиции также провели обыск в доме задержанного, где обнаружили записки о религии и проживании в «стране неверных». Также задержан один из знакомых подозреваемого. Полиция не исключает, что совершенное преступление является терактом.