Рязань, , 06:24 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео из поселка Елатьма Рязанской области, где были убиты пять человек. Соответствующий видеоролик опубликован на официальном канале ведомства в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как работают следователи и криминалисты. Они обследуют подъезд, в котором произошло преступление, а также квартиру задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина 1988 года рождения открыл огонь по пяти молодым людям в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. По версии следствия, между людьми возник бытовой конфликт, в ходе которых подозреваемый взял ружье и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четыре молодых человек и девушка. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

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