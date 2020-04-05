Талица, Свердловская область, , 05:50 — REGNUM В Талицком районе Свердловской области потушили пожар на территории села Елань. В 07:22 по местному времени были завершены работы по разборке и проливке сгоревших конструкций, дан общий отбой, сообщает областное управление МЧС.

Площадь пожара достигла 120 кв. метров. Огонь повредил сам дом и надворные постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Три ребёнка погибли, ещё двух госпитализировали.

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