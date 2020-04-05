Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Американские спасатели прекратили поиски Мейв Кеннеди, внучки сенатора Роберта Кеннеди, и её восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, признав их погибшими. Об этом пишет газета USA Today.

«Это было сложное дело, и еще более непростым было решение прекратить поиски, — сказал командор Мэттью Файн, ответственный за спасательно-поисковую операцию. — Наша команда сделала все, что могла, чтобы найти их».

Отмечается, что трагический исход произошедшего признал также муж Мейв Кеннеди Дэвид Маккин. На своей странице в Facebook он написал об очевидной гибели его супруги и сына.

40-летняя Мейв Кеннеди — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Она вместе с сыном пропала во время прогулки на каноэ в Чесапикском заливе в штате Мэриленд вечером 3 апреля. Лодка была обнаружена в нескольких километрах от того места, где их видели последний раз.