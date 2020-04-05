Петропавловск-Камчатский, , 04:58 — REGNUM Правительство Камчатского края официально подтвердило первые два случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте краевого органа исполнительной власти.

«Заболевшие граждане не покидали границы России и не выезжали за пределы Камчатского края», — сообщает правительство.

Также сообщается, что заболевшие, как и контактировавшие с ними, «помещены в отдельные боксы».

Как передавало 3 апреля ИА REGNUM, экс-губернатор Владимир Илюхин покинул свой пост по причинам, не связанным с коронавирусом.

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