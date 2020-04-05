Рязань, , 04:47 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц» после гибели пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения сделал устное замечание компании из молодых людей, шумно проводивших время под окнами его дома. В ходе этого возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт. После этого подозреваемый взял зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в молодых людей. От полученных ранений пятеро скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо молодых людей и женщина погибли в результате стрельбы в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления, там же обнаружено и орудие убийства.

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