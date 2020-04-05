Богота, , 04:40 — REGNUM Не менее 11 человек погибли при взрыве в одной из шахт деревни Пуэбло Вьехо в Колумбии, сообщает журнал Semana.

Сообщается, что взрыв произошел 4 апреля на одной из угольных шахт. Власти региона отмечают, что горные работы в шахте велись легально. В результате взрыва погибли 11 шахтеров, еще четверых удалось спасти. В настоящее время ведется расследование произошедшего. По предварительной версии, взрыв мог быть спровоцирован выбросом метана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля произошел взрыв на шахте в восточном департаменте Норте-де-Сантандер в Колумбии. Еще один из шахтеров получил травмы, его удалось извлечь из-под завалов спасателям.