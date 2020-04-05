Киев, , 04:38 — REGNUM Выявлено 129 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом информирует телеканал «112 Украина» ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

«На Украине 1225 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — сообщает ведомство.

По данным министерства, на Украине выявлено 32 летальных случая от COVID-19. На данный момент 25 человек поправились и выписаны из медучреждений.

Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, на Украине за сутки количество заражений вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 154 человека.

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