Москва, , 04:06 — REGNUM Американский рейтинг готовности стран к пандемии, который возглавляет США высмеяли сенатор Совфеда Алексей Пушков и политолог Владимир Корнилов в Twitter.

Политолог Владимир Корнилов разместил на своей странице в твиттере рейтинг от Института Хопкинса опубликованный в прошлом году. В рейтинге стран по готовности к эпидемии располагались США и Англия.

«Странные эти американцы! Почему они не показывают коронавирусу этот индекс?!» — поинтересовался Корнилов.

На этот пост Корнилова откликнулся сенатор Пушков.

«К вопросу о доверии к индексам. Эти две страны теперь — среди лидеров по числу заболеваний. Отсюда ясно: кто заказывает индекс, тот его и «танцует», — написал сенатор.

По словам председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации «в пропагандисткой реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни».