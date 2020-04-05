Москва, 5 апреля 2020, 04:06 — REGNUM Американский рейтинг готовности стран к пандемии, который возглавляет США высмеяли сенатор Совфеда Алексей Пушков и политолог Владимир Корнилов в Twitter.
Политолог Владимир Корнилов разместил на своей странице в твиттере рейтинг от Института Хопкинса опубликованный в прошлом году. В рейтинге стран по готовности к эпидемии располагались США и Англия.
На этот пост Корнилова откликнулся сенатор Пушков.
По словам председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации «в пропагандисткой реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни».