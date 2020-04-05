Рязань, , 03:31 — REGNUM Мужчина убил пятерых человек из огнестрельного оружия в Рязанской области, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

«Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

По их данным, убийство произошло, вероятно, 4 апреля. Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Также было обнаружено и орудие убийства — ружье. По предварительной версии, между нападавшим и убитыми ранее произошел конфликт.

Также сообщается, что происшествие произошло в поселке Елатьма Касимовского района. По данным дежурной части района, все погибшие были молодыми людьми.