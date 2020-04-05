Москва, , 03:26 — REGNUM Задержанный за невыполнение требований полиции мужчина на видео пожелал смерти полицейским и их родственникам. Об этом сообщает RT.

«Я вам желаю, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — сказал задержанный видео.

Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, выгуливавший собаку на Патриарших прудах мужчина, задержан за невыполнение требований полиции. На замечания полицейских о нарушении правил самоизоляции он не реагировал. По факту задержания, составлен административный протокол.

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