Мехико, , 01:57 — REGNUM Не менее 19 человек убиты и один ранен в результате перестрелки в мексиканском штате Чиуауа, сообщает 4 апреля Noticias Chihuahua.

Поводом к стрельбе стали выяснения отношений между двумя преступными группировками, произошедшие в муниципалитете Мадера на западе штата. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили тела 18 человек. Еще двое раненых были госпитализированы в больницу, позже один из них скончался.

Кроме того, на месте преступления были обнаружены 18 ружей, две гранаты.

Полицейские ведут расследование и устанавливают причастных к преступлению лиц.