Орехово-Зуево, Московская область, , 01:51 — REGNUM В жилом доме Орехово-Зуева, где произошел взрыв газа окончены проводимые спасателями аварийные работы. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ, передает ТАСС.

«В 00:20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены», — сообщил представитель ведомства.

Также сообщается, что диагностический комплекс «Струна» начал обследовать несущие конструкций дома, чтобы выявить их состояние на текущий момент.

Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, в результате взрыва бытового газа погибли две женщины и один мужчина.

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