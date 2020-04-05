Москва, , 01:34 — REGNUM Мужчина, выгуливавший собаку на Патриарших прудах, задержан за невыполнение законных требований полиции. Об этом говорится в пресс-релизе московского главка МВД России.

Сообщается, что в соответствии с указом главы Москвы Сергея Собянина до 1 мая в столице запрещается посещать парки, в том числе Патриаршие пруды. Однако полицейские заметили мужчину, который выгуливал собаку в сквере.

«Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

На замечания полицейских мужчина не реагировал и стал спорить с патрульными. За невыполнение требований нарушителя задержали и направили в ОМВД Хамовники. Животное забрала жена задержанного.

«В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции», — сообщили в ведомстве.

По факту задержания, составлен административный протокол о неповиновении законных требований сотрудника полиции.