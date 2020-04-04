Москва, , 22:59 — REGNUM Выгуливавшего собаку мужчину задержали сотрудники полиции в столице Российской Федерации. Об этом 4 апреля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Полицейский 50.мвд.рф

По данным источника, инцидент произошел в сквере Патриарших прудов, закрытом для посещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Мужчина гулял с собакой в сквере, — сказал источник. — … Задержанного доставили в ОМВД Пресненский».

Собеседник агентства добавил, что жена задержанного прибыла на место ЧП и забрала собаку.

Напомним, 4 апреля министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что техническая инфраструктура Москвы полностью готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил домашней самоизоляции жителями столицы.