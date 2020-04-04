Орехово-Зуево, Московская область, , 22:37 — REGNUM Число погибших при взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве Московской области достигло трех человек, в результате трагедии погибли две женщины и один мужчина. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 21:13 под завалами обнаружен ещё один погибший», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев написал на странице в социальной сети Instagram, что после взрыва газа доме в Орехово-Зуеве в больнице находятся четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево Московской области произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.

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