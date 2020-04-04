Орехово-Зуево, Московская область, 4 апреля 2020, 21:19 — REGNUM В подмосковном городе Орехово-Зуево 4 апреля в одной из квартир пятиэтажного дома произошёл взрыв газовой колонки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в результате взрыва обрушилась квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жительница соседнего дома
Жительница соседнего дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взрывной волной в соседних домах выбило окна
Взрывной волной в соседних домах выбило окна
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ул. Гагарина, 31. Дом, в котором произошёл взрыв бытового газа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС на месте происшествия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дом, в котором произошёл взрыв бытового газа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дом в Орехово-Зуево, в котором произошёл взрыв бытового газа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о 6 пострадавших и 2 погибших. Жильцов соседних подъездов эвакуировали, но уже сегодня в сопровождении спасателей они смогут забрать необходимые вещи и документы из своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жительница соседнего дома
Жительница соседнего дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция на месте происшествия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На месте ЧП
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жительница соседнего дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево
Дарья Антонова © ИА REGNUM