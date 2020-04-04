Орехово-Зуево, Московская область, 4 апреля 2020, 21:19 — REGNUM В подмосковном городе Орехово-Зуево 4 апреля в одной из квартир пятиэтажного дома произошёл взрыв газовой колонки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в результате взрыва обрушилась квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о 6 пострадавших и 2 погибших. Жильцов соседних подъездов эвакуировали, но уже сегодня в сопровождении спасателей они смогут забрать необходимые вещи и документы из своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль.