4 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Орехово-Зуево, Московская область, , 21:19 — REGNUM В подмосковном городе Орехово-Зуево 4 апреля в одной из квартир пятиэтажного дома произошёл взрыв газовой колонки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в результате взрыва обрушилась квартиры с пятого по третий этажи второго подъезда.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жительница соседнего дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Взрывной волной в соседних домах выбило окна Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент известно о 6 пострадавших и 2 погибших. Жильцов соседних подъездов эвакуировали, но уже сегодня в сопровождении спасателей они смогут забрать необходимые вещи и документы из своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жительница соседнего дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудник МЧС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево Дарья Антонова © ИА REGNUM