Орехово-Зуево, Московская область, , 19:29 — REGNUM Число погибших при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево возросло до двух. Об этом 4 апреля сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«В разрушенном жилом доме в Орехово-Зуеве под завалами обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли», — цитирует заявление «Интерфакс».

Для поисковой операции ГУ МЧС по Московской области направило дополнительные группировки спасателей и кинологические расчеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Орехово-Зуево Московской области произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.

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