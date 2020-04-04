Чернобыль, Украина, , 18:47 — REGNUM Крупный лесной пожар, который тушат с помощью авиации, бушует в чернобыльской зоне на Украине. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации ЧП в данную зону были направлены два самолета Ан-32П и вертолет МИ-8. Всего к тушению пожара привлечены 18 единиц техники и более 90 пожарных.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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