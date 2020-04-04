Анкара, , 18:08 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 4 апреля сообщается на странице министерства обороны в соцсети Twitter.

«Четверо террористов из РПК пытались проникнуть на территорию операции «Источник мира», они были успешно нейтрализованы нашими героическими войсками», — говорится в сообщении.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.