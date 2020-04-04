Орехово-Зуево, Московская область, , 16:16 — REGNUM В связи со взрывом бытового газа в подмосковном Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа прогремел в 13:05 по московскому времени в одном из пятиэтажных многоквартирных жилых домов в Орехово-Зуево. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

По предварительным данным, причиной взрыва стала газовая колонка в одной из квартир.

В результате ЧП погиб один человек, а еще четверо пострадали.