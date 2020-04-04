Барнаул, , 15:41 — REGNUM Круг выявленных заразившихся коронавирусом жителей Алтайского края сегодня, 4 апреля, расширился до семерых человек. Судя по данным регионального оперштаба, к женщине, прибывшей в Барнаул с пересадкой в Москве из Доминиканской республики и контактировавшими с ней лицами, а также — недавно рожившей женщине — присоединились ещё трое.

«Предварительно установлена связь с медицинским учреждением, где находилась на медицинском наблюдении четвертая заболевшая жительница Алтайского края», — сказано в официальном сообщении оперштаба.

Все пациенты в удовлетворительном состоянии находятся сейчас в инфекционном отделеним в КГБУЗ «Городская больница №5, Барнаул».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым, официально зарегистрированным больным коронавирусом, стала женщина, прибывшая из Доминиканы. По прилёту в Барнаул её не взяли на учёт, несмотря на имевшиеся у неё симптомы ОРВИ. Анализ на COVID-19 был взят только на десятый день возвращения заразившейся в Россию.

Всё это время муж заболевшей считал себя здоровым и ходил на работу. Помимо десятерых коллег, он контактировал с пятерыми полицейскими, проводившими процессуальные действия. Так был найден ещё один контактный заразившийся коронавирусом. Также не установлен круг тех, с кем женщина летела из Доминиканской Республики.

Четвёртый, официально подтвержденный случай COVID-19 в регионе, был выявлен 1 апреля. Положительный тест оказался у роженицы. Несмотря на заражение, её ребёнок оказался здоров.

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