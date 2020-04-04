Тбилиси, , 15:29 — REGNUM На фоне распространяющегося в Грузии коронавируса омбудсмен и СМИ, а вслед за ними и представители оппозиции вспомнили о событиях 20−21 июня прошлого года. Эти события вошли в отчет народного защитника Нино Ломджария о состоянии прав и свобод человека за 2019 год в части защиты права на свободу собраний. Ломджария считает, что существующие в стране в этой сфере проблемы особенно остро проявились на фоне акций протеста 20−21 июня и их разгона властями и полицией.

По мнению омбудсмена, правительство не предупредило заранее митингующих о применении спецсредств, полиция же не дала им разумного времени для выполнения ее законных требований. При разгоне акции имели место случаи превышания силы со стороны сотрудников полиции, говорится в отчете.

Находящегося в Батуми премьер-министра Георгия Гахария журналисты попросили прокомментировать отчет и заключения омбудсмена. Он признал, что вся ответственность за события 20−21 июня прежде всего лежит на нем, так как Гахария в тот период занимал пост главы МВД. Но подчеркнул, что ни одного незаконного приказа в ту ночь он не отдавал.

«Я ознакомился с отчетом народного защитника и ничего нового там не увидел. Мы всегда говорили, что государство имело легитимное право применения силы, что подтвердил и этот отчет. В части пропорциональности мы всегда говорили, что если есть отдельные факты превышения силы, то для этого существуют прокуратура и суд. И вам известно, что по нескольким случаям уже ведется уголовное дело. Ни одного незаконного приказа там издано не было. И полицейские имели право применения резиновых пуль с целью самообороны», — заявил премьер и еще раз подчеркнул, что все случившееся в ночь с 20 на 21 июня — это его личная ответственность и что в ту ночь он и полиция защищали государственные институты от нападения и беспорядков.

Напомним, что события 20 июня в Тбилиси были спровоцированы бывшими и нынешними соратниками экс-президента Саакашвили, которые избрали визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова поводом для развязывания антироссийской истерии и попытки свержения власти в Грузии. После того, как толпа натренированных мужчин несколько раз предприняла попытки захвата здания парламента, полиция приступила к операции по разгону акции, в результате которой пострадали как сотрудники полиции, так и рядовые митингующие. Лидеры оппозиции покинули территорию еще до начала разгона акции.