Барнаул, , 14:57 — REGNUM Как минимум двое воспитанников скандального алтайского детского дома, о котором писало ИА REGNUM, заявили, что их обманом перевези в другое социальное учреждение. И это — несмотря на действующий сейчас режим самоизоляции по коронавирусу. Вот уже несколько дней, как 15-летняя Александра и её брат переведены в один из барнаульских детских домов. Дети говорят, что всё это время они практически ничего не ели, находятся в подавленном состоянии, очень скучают по своему детскому дому, в котором прожили несколько лет.

«Мы хотим домой! Пожалуйста, помогите нам! В начале недели нескольких детей вызвали к директору и стали уговаривать перейти в другой детский дом — барнаульский — пока там есть места. Говорили, мол, если вы этого не сделаете, то когда наш детский дом закроют, вас увезут в какую-нибудь глухую местность, куда вашим родственникам будет трудно добраться. Вот мы написали заявления.

Потом мы узнали, что нас обманули, детский дом не закрывают, но нам не дали забрать наши заявления. Потом стали заговаривать зубы, что наш переезд — временный. И вот к обеду 2 апреля мы оказались в Барнауле. Один воспитатель бросил такую фразу, будто от нас просто избавились, как от мусора», — пояснила ИА REGNUM Александра.

Она очень расстроилась, когда прочла на официальном сайте регионального министерства образования и науки информацию о том, что «перевести воспитанников в Барнаул просили их близкие родственники, которые выразили желание принимать участие в воспитании и чаще общаться с ними, встречаться, забирать на выходные и каникулярные дни».

«Выходит, не только нас обманули, обманули и мою мать, когда сказали, что она написала заявление о переводе. Я же ей звонила, мать сказала, что она ничего подобного не писала», — отметила девушка.

Ввиду того обстоятельства, что в последнее время о проблемах, существующих в скандальном детском доме, было довольно много написано в СМИ, не исключено, что перевод детей в разные социальные учреждения, несмотря на режим самоизоляции, введённый в регионе из-за мировой эпидемии коронавируса, действительно связан с попыткой «увезти неугодных».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники детдома предоставили редакции фотографии и рассказали о случае жестокого обращения ночной няни с ребёнком-инвалидом, а также о серьёзных кадровых проблемах, проблемах в организации питания воспитанников и напряжённой общей обстановке, связанной с частой сменой руководства.

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