Орехово-Зуево, Московская область, , 14:27 — REGNUM Жители соседних домов сразу после взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Орехово-Зуево смогли забраться по обломкам здания и вытащить ребенка. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы рассказывают, что сперва был сильный хлопок, поднялись клубы пыли, полетели стекла.

Когда пыль улеглась, выбежавшие на улицу люди услышали крик ребенка. Кто-то из людей смог забраться по обломкам кирпечей и плит на уровень третьего этажа и вытащить оттуда ребенка еще до приезда спасателей.