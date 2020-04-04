Орехово-Зуево, Московская область, , 14:07 — REGNUM К взрыву в многоквартирном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево могла привести неисправность газового оборудования или его неверная эксплуатация. Об этом сообщает источник в экстренных службах Московской области.

По предварительным данным, источник взрыва находился на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

На данный момент на месте работают все экстренные службы и правоохранительные органы.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.